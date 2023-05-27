Спикер палаты представителей США Маккарти сообщил о прогрессе по согласованию потолка госдолга

Исполнительная и законодательная ветви власти США близки к соглашению по избежанию дефолта в стране. Об этом заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
Отмечается, что без одобрения Конгресса США невозможно расширить лимит заимствования по американскому госдолгу. Если этого не произойдет, то Вашингтон может столкнуться с дефолтом уже в начале июня.
«Я чувствую, что мы ближе к соглашению сейчас… Я вижу прогресс», — заявил Маккарти.
Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева сравнила угрозу дефолта в США со сказкой про золушку. Она отмечала, что Вашингтон неоднократно был перед подобной угрозой, однако каждый раз принимали экстренные меры по предотвращению данной ситуации.