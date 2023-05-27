Мошенники из интимного массажного салона обманули москвича на 100 тысяч рублей

На следующий день потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его настойчивых звонков ему заблокировали все счета. Но их можно разблокировать. Для этого необходимо перевести 90 тысяч рублей на незнакомый номер. Москвич выполнил указание злоумышленника и перевел даже больше — 91,5 тысячу.