Мошенники из интимного массажного салона обманули москвича на 100 тысяч рублей

Желание пойти в массажный салон, специализирующийся на интим-услугах, обернулось для москвича потерей крупной суммы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 29-летний мужчина решил сходить на интимный массаж. Нашел нужный салон, но не смог дозвониться, ему никто не отвечал.
На следующий день потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его настойчивых звонков ему заблокировали все счета. Но их можно разблокировать. Для этого необходимо перевести 90 тысяч рублей на незнакомый номер. Москвич выполнил указание злоумышленника и перевел даже больше — 91,5 тысячу.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, когда осознал, что его обманули. Сейчас полиция разыскивает звонившего.
Ранее стало известно о новой схеме мошенников, которая позволяет красть у жертв деньги с помощью родственников.