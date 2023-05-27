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Мошенники из интимного массажного салона обманули москвича на 100 тысяч рублей

Происшествия
Мошенники из интимного массажного салона обманули москвича на 100 тысяч рублей

Желание пойти в массажный салон, специализирующийся на интим-услугах, обернулось для москвича потерей крупной суммы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 29-летний мужчина решил сходить на интимный массаж. Нашел нужный салон, но не смог дозвониться, ему никто не отвечал.

На следующий день потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его настойчивых звонков ему заблокировали все счета. Но их можно разблокировать. Для этого необходимо перевести 90 тысяч рублей на незнакомый номер. Москвич выполнил указание злоумышленника и перевел даже больше — 91,5 тысячу.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, когда осознал, что его обманули. Сейчас полиция разыскивает звонившего.

Ранее стало известно о новой схеме мошенников, которая позволяет красть у жертв деньги с помощью родственников.
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