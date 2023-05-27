Украина получит от Австрии 2 миллиона евро на разминирование территорий

Австрия предоставит киевским властям финансирование в размере 2 миллионов евро. Деньги планируют потратить на закупку оборудования для обезвреживания боеприпасов на территории Украины, говорится в заявлении МИД республики.
В ведомстве отметили, что средства переведут некой некоммерческой организации. При этом выбранное учреждения специализируется на проведении работ по разминированию.
«Для облегчения тяжелой гуманитарной ситуации на Украине федеральное правительство Австрии выделит €2 млн», — указано в сообщении.
Как добавили представители министерства, общая площадь потенциально опасных территорий превышает 250 тысяч квадратных километров. Однако канцлер страны Карл Нехаммер уточнил, что Вена не намерена отправлять своих специалистов на помощь зарубежным коллегам.
Меж тем стало известно о начале проведения предварительных операций в рамках контрнаступления ВСУ. На это указал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.