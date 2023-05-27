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МИД Армении уличил Азербайджан в уклонении от обязательств за счет задержания военных

Политика
МИД Армении уличил Азербайджан в уклонении от обязательств за счет задержания военных

МИД Армении назвал задержание Азербайджаном двух армянский военных попыткой уклонения от обязательств. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство в своих соцсетях.

Ведомство потребовало, чтобы Азербайджан немедленно освободил армянских военных. МИД также напомнил, что данный призыв должен быть выполнен в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

«Незаконное похищение Азербайджаном двух армянских военнослужащих является попыткой уклониться от своих обязательств», — заявили в МИД.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе страны из состава ОДКБ если посчитает организацию «недееспособной». Он допустил участие государства в предстоящих учениях организации в Киргизии.
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