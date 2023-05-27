Телеведущая Ксения Бородина рассказала о манипуляциях со стороны Курбана Омарова

Телеведущая Ксения Бородина поделилась подробностями жизни с бывшим супругом Курбаном Омаровым. В своем Telegram-канале она заявила, что мужчина намеренно подозревал ее в изменах.
Звезда подчеркнула стремление экс-возлюбленного уличить ее в неподобающем поведении и отношениях «на стороне». Реальность отличалась от слов бывшего. Омаров заводил романы с другими женщинами.
«Это делается специально, навязывается то, что делал сам. Чтобы бдительность усыпить и плюс чувство вины навязать», — подчеркнула Бородина.
Ранее телеведущая раскрыла детали личной жизни. На данный момент у нее есть возлюбленный, но теперь она не будет рассказывать об отношениях слишком много. Бородина, по ее собственным заверениям, полностью доверяет новому избраннику.