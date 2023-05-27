«Я всегда с ним был горячо не согласен»: Максим Виторган высказался о признании Левы «Би-2» иноагентом

Актер Максим Виторган шуткой отреагировал на включение Егора Бортника✱, известного как Лева «Би-2» (признан иноагентом в РФ) в список, получивших поддержку из‑за рубежа или находящихся под иностранным влиянием лиц.
Актер в шутливой форме призвал не подвергать сомнению решения родины. Виторган считает, что гражданам не нужно обижаться и завидовать из-за того, что государство кому-то что-то предоставила.
«За это мы ее и любим. А вы если не готовы к бескорыстной любви , то лучше уезжайте туда , где вам дают. Нам тут, в России, такие не нужны!» — посмеялся он.
Ранее музыкант негативно высказался о жителях РФ и пообещал не возвращаться в страну.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами