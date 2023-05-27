Санкции против поставок российских алмазов ударят по ювелирной отрасли Индии

Санкции стран объединения G7 против поставок российских алмазов ударят по ювелирной отрасли Индии, сообщает «Прайм».
Глава Индийского института алмазов Динеш Навадия заявил, что данное решение представителей «Большой семерки», которое они приняли на саммите в Японии, противоречит интересам ювелирной сферы в Индии.
Объясняет он это тем, что страна закупает 29% от общего количества поставленных российских алмазов. Обработанные бриллианты у Индии потом закупали США, Китай и ОАЭ. Причем Вашингтон закупал огромную часть драгоценностей, по словам Навадии. Именно поэтому нововведенные санкции могут сильно навредить отрасли вплоть полного разрушения.
Кроме того, тысячи граждан Индии могут потерять работу из-за этих санкций. На данный момент российские драгоценные камни обеспечивают порядка 60% рабочих мест в отрасли.