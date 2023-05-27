Санкции против поставок российских алмазов ударят по ювелирной отрасли Индии

Объясняет он это тем, что страна закупает 29% от общего количества поставленных российских алмазов. Обработанные бриллианты у Индии потом закупали США, Китай и ОАЭ. Причем Вашингтон закупал огромную часть драгоценностей, по словам Навадии. Именно поэтому нововведенные санкции могут сильно навредить отрасли вплоть полного разрушения.