«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Хорошее дело браком не назовут?

Новый выпуск программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time» посвящен делам семейным. Бракосочетание давно перестало быть религиозным таинством для большинства россиян. Статистика разводов удручает демографов и всех, кто верит в любовь до гроба. Нужно ли бороться за святость брачных союзов или пора уже сбросить их с пароходов современности? Об этом поспорили гостьи передачи, певица и продюсер Милена Дейнега и блогер Анна Загвоздкина.
«Пацанка» Анна придерживается не самой популярной точки зрения: по ее мнению, все браки сейчас заключаются ради выгоды: наследства или семейной ипотеки. В споре она даже намекнула, что и ее оппонентка в этой жаркой дискуссии вышла замуж не из-за глубоких чувств. Загвоздкина уверена: счастье зависит не от штампа в паспорте, и само явление регистрации брака давно устарело.
Однако Милена Дейнега, даже побывав замужем несколько раз, своих идеалов не утратила. Она считает, что институт брака священен, а объяснять это молодому поколению нужно со школьной скамьи.
Найдут ли столь разные собеседницы компромисс? Смотрите новый выпуск программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time», чтобы узнать, чем закончился спор девушек о делах матримониальных.