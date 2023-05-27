«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Хорошее дело браком не назовут?

«Пацанка» Анна придерживается не самой популярной точки зрения: по ее мнению, все браки сейчас заключаются ради выгоды: наследства или семейной ипотеки. В споре она даже намекнула, что и ее оппонентка в этой жаркой дискуссии вышла замуж не из-за глубоких чувств. Загвоздкина уверена: счастье зависит не от штампа в паспорте, и само явление регистрации брака давно устарело.