В офисе Зеленского сообщили о начале предварительной операции в рамках контрнаступления

Вооруженные силы Украины начали предварительные операции в рамках контрнаступления. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian.
Представитель офиса Зеленского заявил, что для того, чтобы наступление «набрало обороты», требуется продолжительное время. При этом конкретные сроки он не назвал.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов проинформировал, что ВСУ готовы начать уже давно анонсированное контрнаступление. По его словам, оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».
Ранее издание The Spectator сообщало, что решение Зеленского отложить контрнаступление встревожило жителей Украины.