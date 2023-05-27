Сбежавшей за границу Пугачевой запретили продавать дачу в подмосковной деревне Бережки из-за долгов

Суд запретил певице Алле Пугачевой продавать дачу в Московской области. Причиной послужил долг исполнительницы за аренду участка прибрежной полосы, прилегающего к частному дому.
Как стало известно, речь идет об особняке в деревне Бережки. Примадонна приобрела недвижимость в 1990 году, сразу после этого взяв в аренду часть береговой линии с целью соорудить личный причал.
При этом артистка опоздала с выплатами за использование территории, накопив долг в размере 44 тысяч рублей. Более того, ей необходимо погасить пени на сумму 7 тысяч рублей.
«Чтобы взыскать финансовые обязательства, законодатель блокирует сделку купли-продажи», — сообщил звездный адвокат Алексей Алешкин в беседе с изданием kp.ru.
Он добавил, что соответствующие ограничения может наложить лишь суд. То же касается исполнения запрета судебными приставами.
Меж тем стало известно, что все родственники Пугачевой покинули страну. Последним, кто решился на такой шаг, стал внук певицы Дени Байсаров.