Жители Пекина начали оплачивать проезд в метро отпечатком ладони

Новую биометрическую технологию оплаты проезда в метро протестировали в столице Китая. Чтобы спуститься в «подземку», пассажирам достаточно отсканировать свою ладонь на турникете.
Инновационную систему установили на одной из станций метро в Пекине. Первые пассажиры опробовали необычную услугу, сняв отпечатки своих ладоней для регистрации в специальном автомате. После этого они смогли оплатить поездку простым взмахом руки на турникетах с сенсорной площадкой, обозначенной зеленым кругом.
«Проход на станцию метро стал гораздо быстрее и удобнее. Эта технология заслуживает массового распространения», — поделился впечатлениями один из пассажиров.
Процесс регистрации является одноразовым и не требует повторения. Для защиты данных пользователей применяются технологии маскировки и шифрования данных, что обеспечивает высокую надежность. Идентификация пассажира осуществляется посредством сканирования руки как по поверхности, так и на уровне вен.
«Я думаю, что технология сканирования ладони для проезда в метро очень хороша и удобна. Наука и технологии нашей страны становятся все более и более продвинутыми. Я чувствую себя таким счастливым. Это большой прорыв, в том числе в сфере туристических услуг», — отметил другой пассажир Сян.
Функция оплаты с распознаванием ладони была запущена китайским технологическим гигантом Tencent. Система будет полезна в тех случаях, когда человек забыл взять с собой карту пассажира, банковскую карту или смартфон, а также для пожилых и маломобильных граждан.