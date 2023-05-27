Макс Ферстаппен победил в квалификационной гонке Гран-при Монако

Нидерландский гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификационную гонку шестого этапа чемпионата мира в классе машин «Формула-1» на Гран-при Монако.
Лучший круг Ферстаппен прошел за 1 минуту 11,365 секунды. После него прибыл испанский гонщик Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» и отстал на 0,084 секунды. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари» с отставанием 0,106 секунд.
Трасса в Монако считается самой медленной в календаре «Формулы-1». Наибольшее количество побед среди действующих гонщиков на ней одержал британец Льюис Хэмилтон (3 раза), после него идет Алонсо (2 раза). По одному разу выигрывали Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен выступил с лучшим результатом в первой сессии свободных заездов чемпионата Гран-при Азербайджана «Формулы-1».