Макс Ферстаппен победил в квалификационной гонке Гран-при Монако

Трасса в Монако считается самой медленной в календаре «Формулы-1». Наибольшее количество побед среди действующих гонщиков на ней одержал британец Льюис Хэмилтон (3 раза), после него идет Алонсо (2 раза). По одному разу выигрывали Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.