Майя Санду заявила, что граждане Молдавии не поддержали идею объединения с Румынией

Граждане Молдавии не поддерживают идею объединения с Румынией, поэтому власти сосредоточились на евроинтеграции. Об этом заявила президент республики Майя Санду.
Глава государства отметила, что на данный момент около одного миллиона граждан Молдавии имеют также и румынский паспорт. Однако многие опасаются идеи объединения двух стран.
«Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся», — заявила Санду.
Она подтвердила, что подобная дискуссия есть и ведется уже давно. Согласно опросам, около 60% граждан Молдавии выступают против объединения двух государств.
Ранее Санду заявила, что Кишинев выполнит решение МУС по «аресту» президента России Владимира Путина. Она заявила, что российский лидер будет помещен под стражу сразу, как только прибудет в Молдавию.