Президент Ирана Раиси призвал членов ОПЕК к усилению сотрудничества

Республика является одним из государств — основателей международной структуры.
Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил за укрепление единства между членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи с генсеком организации Хайтамом аль-Гаисом.
«Исламская Республика Иран всегда поддерживала конструктивное сотрудничество с ОПЕК, и мы планируем укреплять и развивать его», — сказал Раиси.
Президент отметил, что западные акторы стремятся посеять раздор между нефтедобывающими странами, и последние должны ответить лишь усилением конструктивного взаимодействия между собой.
Аль-Гаис, в свою очередь, высоко оценил действия Ирана на министерском и техническом уровнях для укрепления структуры ОПЕК. Кроме того, Тегеран всегда выступает за поиск компромисса в случае каких-либо разногласий.