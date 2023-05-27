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Врач Селингер рассказала о коварстве сахара и его негативном влиянии на здоровье

Общество
Врач Селингер рассказала о коварстве сахара и его негативном влиянии на здоровье

Злоупотребление сахаром в рационе чревато проблемами со здоровьем, но некоторые люди так и не могут перед ним устоять. В чем заключается коварство продукта, рассказала врач Элишка Селингер.

Человеку необходима глюкоза, ведь она является «топливом» для организма. Ее можно получить из сложных углеводов, например, из овощей, фруктов, молочных продуктов и злаков. Однако люди все чаще предпочитают употреблять сахар с концентрированным сладким вкусом и его объемы с годами только растут.

Сгладить ситуацию поможет здоровый образ жизни, убеждена специалист. При этом она напомнила, что сахар содержится не только в десертах.

«Добавленный сахар можно найти в чипсах, блюдах быстрого приготовления и соусах», — приводит слова Селингер чешское издание Lidovky.

Сахар также провоцирует высвобождение дофамина. Если человек привыкает к подобному чувству, то ему приходится увеличивать объемы потребляемого продукта, что чревато ожирением, диабетом или развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Распространенная среди жителей России привычка может привести к развитию рака желудка, ранее предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
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