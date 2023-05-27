Врач Селингер рассказала о коварстве сахара и его негативном влиянии на здоровье

Человеку необходима глюкоза, ведь она является «топливом» для организма. Ее можно получить из сложных углеводов, например, из овощей, фруктов, молочных продуктов и злаков. Однако люди все чаще предпочитают употреблять сахар с концентрированным сладким вкусом и его объемы с годами только растут.