Тысячи книг на русском языке списали в библиотеках Черниговской области

На Украине в Черниговской области в 2022-2023 годах библиотеки списали около 390 тысяч русскоязычных книг. Об это сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на директора департамента культуры и туризма, национальностей и религии областной администрации Людмилу Замай.