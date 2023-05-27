Тысячи книг на русском языке списали в библиотеках Черниговской области

На Украине в Черниговской области в 2022-2023 годах библиотеки списали около 390 тысяч русскоязычных книг. Об это сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на директора департамента культуры и туризма, национальностей и религии областной администрации Людмилу Замай.
По ее словам, в каждой библиотеке имеется комиссия, которая решает, какие книги необходимо списать. Замай отметила, что в библиотеке имени Короленко более 70% фонда составляли русскоязычные издания.
Директор публичной библиотеки Юлия Байда рассказала, что списываются книги только тех авторов, которые числятся в санкционных списках. В их числе произведения Крылова, Толстого, Лермонтова, Бунина, Достоевского и многих других великих писателей и поэтов.
Ранее украинские власти сообщили об упрощении посещений туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.