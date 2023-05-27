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Ученые выяснили, что виноград способен улучшить состояние кишечника

Общество
Ученые выяснили, что виноград способен улучшить состояние кишечника

Виноград может улучшить здоровье кишечника. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Новой Англии в рамках исследований. Результаты приводит издание Scientific Reports.

Специалисты подчеркивают, что микробиом кишечника состоит из большого количества микроорганизмов. Все они оказывают влияние на состояние здоровья. Ягоды же изменяют эту среду и то, какие вещества она вырабатывает. Таким образом самочувствие человека улучшается.

К этим выводам их подтолкнул эксперимент. Участники каждый день ели по две чашки винограда. Исследователи проанализировали показатели испытуемых до употребления и после. Ягоды позитивно сказались на здоровье людей.

Ранее китайские ученые рассказали о пагубном влиянии соленых огурцов на организм. Выяснилось, что употребление этого продукта может привести к развитию рака желудка.
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