В Турции хотят объявить предателями тех, кто поддерживает проамериканскую политику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара не собирается поддерживать антироссийские санкции. Он считает, что его конкурент на выборах Кемаль Кылычдароглу ошибся, когда сказал, что выполнит все требования коллективного Запада.