В Турции хотят объявить предателями тех, кто поддерживает проамериканскую политику

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна объявит предателями людей, поддерживающих проамериканскую политику.
Сойлу отметил, что страна сочтет предателями общественных и политических деятелей, которые поддерживают ориентированную на США политику.
«Турция дошла до той черты, что теперь тот, кто будет проводить политику, ориентированную на Америку, будет объявлен предателем родины», — сказал Сойлу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара не собирается поддерживать антироссийские санкции. Он считает, что его конкурент на выборах Кемаль Кылычдароглу ошибся, когда сказал, что выполнит все требования коллективного Запада.