Певец Jony сравнил себя с Киркоровым из-за подарков фанатов на концертах

Российский певец и автор песен Jony заявил, что чувствует себя Филиппом Киркоровым, когда фанаты дарят ему много букетов после выступлений.
Музыкант отметил, что ему всегда приятно получать подарки от поклонников.
«Но я чувствую себя Филиппом Бедросовичем, когда очень много дарят цветов», — добавил певец в разговоре с Пятым каналом.
Исполнитель рассказал, что после концертов ему часто вручают самые разные презенты, например, обувь с уникальным дизайном или личные письма. Больше всего Jony благодарен фанатам за то, что они позволяют ему быть самим собой. Певец поделился, что обычно дарит цветы своей маме по окончании туров.
Ранее модельер Александр Васильев оценил предпочтения в одежды Филиппа Киркорова.