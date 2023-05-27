Певец Jony сравнил себя с Киркоровым из-за подарков фанатов на концертах

Исполнитель рассказал, что после концертов ему часто вручают самые разные презенты, например, обувь с уникальным дизайном или личные письма. Больше всего Jony благодарен фанатам за то, что они позволяют ему быть самим собой. Певец поделился, что обычно дарит цветы своей маме по окончании туров.