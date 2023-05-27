Очевидцы сообщили о взрывах в одном из районов Харьковской области

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии скорую помощь в городе Алешки в Херсонской области. Медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале. В автомобиль попали осколки, после чего он загорелся. Водитель и фельдшер, рискуя жизнями, потушили огонь.