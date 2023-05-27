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Очевидцы сообщили о взрывах в одном из районов Харьковской области

Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в одном из районов Харьковской области

Мощные взрывы были слышны в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

Очевидцы сообщили, что взрывы слышны в Богодуховском районе. Административная единица находится на северо-западе региона и граничит с Белгородской областью.

Воздушная тревога была слышна в трех областях Украины накануне. В частности, сирены звучали в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии скорую помощь в городе Алешки в Херсонской области. Медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале. В автомобиль попали осколки, после чего он загорелся. Водитель и фельдшер, рискуя жизнями, потушили огонь.
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