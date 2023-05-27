Россияне могут установить рекорд по объему купленного золота в 2023 году

Российские физлица могут нарастить покупку золота на 20-33% в текущем году. Об этом заявил в интервью РИА Новости эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
Главными причинами станет действие ограничений на приобретение иностранной валюты и более слабая позиция российского фондового рынка в 2023 году, в сравнении с предыдущими. Вторым фактором стала угроза дефолта в США.
«В 2023 году закупки золота физлицами в России могут выйти на уровень 90-100 тонн, поставив тем самым новый рекорд. В прошлом году они, составили 75 тонн, хотя в 2020-2021 годах равнялись всего 5 тоннам», — отметил Хазанов.
Эксперт напомнил, что с прошлого года в России отменен НДС на приобретение золота напрямую у аффинажных заводов. Это также может спровоцировать увеличение спроса на драгоценный метал.
Ранее в Госдуме раскритиковали законопроект, который разрешит россиянам добывать рассыпное золото. Там отметили, что подобная инициатива может негативно сказаться на экологии.