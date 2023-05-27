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МИД Абхазии сообщил об атаке украинских хакеров на сайт ведомства

Происшествия
МИД Абхазии сообщил об атаке украинских хакеров на сайт ведомства

Официальный сайт министерства иностранных дел Абхазии подвергся атаке со стороны украинских хакеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как указано в заявлении, в связи с произошедшим страница временно не работает. В настоящее время специалисты пытаются восстановить интернет-ресурс и ликвидировать нежелательные последствия.

«Сегодня в 15:00 мск украинская хакерская группа IT Army of Ukraine совершила DoS-атаку на официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Абхазия», — отметили в МИД.

Ранее глава внешнеполитического ведомства страны Инал Ардзинба высказался о текущей обстановке в мире. По словам политика, западные государства стремятся отвлечь внимание России множественными конфликтами.
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