МИД Абхазии сообщил об атаке украинских хакеров на сайт ведомства

Официальный сайт министерства иностранных дел Абхазии подвергся атаке со стороны украинских хакеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как указано в заявлении, в связи с произошедшим страница временно не работает. В настоящее время специалисты пытаются восстановить интернет-ресурс и ликвидировать нежелательные последствия.
«Сегодня в 15:00 мск украинская хакерская группа IT Army of Ukraine совершила DoS-атаку на официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Абхазия», — отметили в МИД.
Ранее глава внешнеполитического ведомства страны Инал Ардзинба высказался о текущей обстановке в мире. По словам политика, западные государства стремятся отвлечь внимание России множественными конфликтами.