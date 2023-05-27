На территории Израиля зафиксировано около 120 пожаров за один день

Один из наиболее крупных пожаров был зафиксирован на территории природного заповедника Кармия, располагающегося к северу от сектора Газа. Там быстрое распространение огня привело к возгоранию по меньшей мере двух автомобилей, а еще несколько человек были вынуждены бросить свои транспортные средства, чтобы не оказаться в пламени вместе с ними. В этом районе ведется поиск отдыхающих с целью их транспортировки в безопасные места.