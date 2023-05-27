Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На территории Израиля зафиксировано около 120 пожаров за один день

Весь мир
На территории Израиля зафиксировано около 120 пожаров за один день

Жителей двух общин пришлось экстренно эвакуировать из мест их проживания, однако сообщений о пострадавших пока нет.

На территории Израиля в субботу была зафиксирована серия крупных пожаров. В течение всего одного дня спасательные службы приняли не менее 120 вызовов с сообщениями о возгораниях в разных частях страны.

Высокая температура и ветреная погода стали причиной быстрого распространения пламени, так что туристам рекомендовали покинуть ряд парков и лесов.

Один из наиболее крупных пожаров был зафиксирован на территории природного заповедника Кармия, располагающегося к северу от сектора Газа. Там быстрое распространение огня привело к возгоранию по меньшей мере двух автомобилей, а еще несколько человек были вынуждены бросить свои транспортные средства, чтобы не оказаться в пламени вместе с ними. В этом районе ведется поиск отдыхающих с целью их транспортировки в безопасные места.

На территории Израиля зафиксировано около 120 пожаров за один день

Другой инцидент произошел в галилейском регионе Хар-Туран, где находится популярная у населения база для игр в страйкбол. Сегодня туда приехала группа из примерно 100 человек, разделившаяся и спровоцировавшая сразу два пожара. Так, одна часть отдыхающих развела в лесу костер, быстро перекинувшийся на соседние поля, а другая — начала готовить барбекю в не предназначенной для этого зоне.

Еще несколько опасных ситуаций произошло неподалеку от города Акко. К северу от населенного пункта разгоревшееся пламя нарушило движение на автомобильной развязке. Тем временем в общине Мазра из-за приближения огня к жилому району его пришлось полностью эвакуировать. Аналогичный случай произошел в поселении Цур-Моше близ Нетании.

В результате серии опасных происшествий пожарно-спасательные службы Израиля издали указ о полном запрете использования огня в открытых пространствах, парках, лесах и заповедниках до конца дня.

На территории Израиля зафиксировано около 120 пожаров за один день

Власти отмечают, что подавляющее большинство пожаров является следствием человеческой халатности. Только сегодня были задержаны по меньшей мере трое людей, подозреваемых в причастности к возгоранию на севере от палестинского сектора Газа.

При этом одной из причин столь масштабного буйства стихии считают длинные выходные, связанные с иудейским праздником Шавуот: граждане отдыхают с 25 по 27 мая и пользуются возможностью провести время на природе.
израиль пожары
Военкоры ФАН