На территории Израиля зафиксировано около 120 пожаров за один день

Жителей двух общин пришлось экстренно эвакуировать из мест их проживания, однако сообщений о пострадавших пока нет.
На территории Израиля в субботу была зафиксирована серия крупных пожаров. В течение всего одного дня спасательные службы приняли не менее 120 вызовов с сообщениями о возгораниях в разных частях страны.
Высокая температура и ветреная погода стали причиной быстрого распространения пламени, так что туристам рекомендовали покинуть ряд парков и лесов.
Один из наиболее крупных пожаров был зафиксирован на территории природного заповедника Кармия, располагающегося к северу от сектора Газа. Там быстрое распространение огня привело к возгоранию по меньшей мере двух автомобилей, а еще несколько человек были вынуждены бросить свои транспортные средства, чтобы не оказаться в пламени вместе с ними. В этом районе ведется поиск отдыхающих с целью их транспортировки в безопасные места.
Другой инцидент произошел в галилейском регионе Хар-Туран, где находится популярная у населения база для игр в страйкбол. Сегодня туда приехала группа из примерно 100 человек, разделившаяся и спровоцировавшая сразу два пожара. Так, одна часть отдыхающих развела в лесу костер, быстро перекинувшийся на соседние поля, а другая — начала готовить барбекю в не предназначенной для этого зоне.
Еще несколько опасных ситуаций произошло неподалеку от города Акко. К северу от населенного пункта разгоревшееся пламя нарушило движение на автомобильной развязке. Тем временем в общине Мазра из-за приближения огня к жилому району его пришлось полностью эвакуировать. Аналогичный случай произошел в поселении Цур-Моше близ Нетании.
В результате серии опасных происшествий пожарно-спасательные службы Израиля издали указ о полном запрете использования огня в открытых пространствах, парках, лесах и заповедниках до конца дня.
Власти отмечают, что подавляющее большинство пожаров является следствием человеческой халатности. Только сегодня были задержаны по меньшей мере трое людей, подозреваемых в причастности к возгоранию на севере от палестинского сектора Газа.
При этом одной из причин столь масштабного буйства стихии считают длинные выходные, связанные с иудейским праздником Шавуот: граждане отдыхают с 25 по 27 мая и пользуются возможностью провести время на природе.