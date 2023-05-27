Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В палате представителей США допустили повышение потолка госдолга в «ближайшие часы или дни»

Экономика
В палате представителей США допустили повышение потолка госдолга в «ближайшие часы или дни»

Конгресс США и Белый дом могут прийти к соглашению о повышении потолка госдолга и предотвращения дефолта в ближайшие «часы или дни». Об этом сообщил переговорщик от республиканцев в палате представителей США Патрик Макгенри.

Политик указал, что стороны пришли к узкому набору вопросов, с которыми нужно разобраться. По его словам, речь идет о коротком списке, которым занимаются «очень долгое время».

Республиканцы связывают свое согласие на повышение долгового потолка с существенным сокращением бюджетных расходов. Переговорные группы продолжают работать в выходные.

Макгенри указал, что все участники переговоров устали. Однако это не значит, что они готовы согласиться на неприемлемое предложение.

Ранее республиканцы потребовали добиться от президента США Джо Байдена уступок по госдолгу.
повышение потолка госдолга США госдолг
Военкоры ФАН