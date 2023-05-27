В палате представителей США допустили повышение потолка госдолга в «ближайшие часы или дни»

Конгресс США и Белый дом могут прийти к соглашению о повышении потолка госдолга и предотвращения дефолта в ближайшие «часы или дни». Об этом сообщил переговорщик от республиканцев в палате представителей США Патрик Макгенри.
Политик указал, что стороны пришли к узкому набору вопросов, с которыми нужно разобраться. По его словам, речь идет о коротком списке, которым занимаются «очень долгое время».
Республиканцы связывают свое согласие на повышение долгового потолка с существенным сокращением бюджетных расходов. Переговорные группы продолжают работать в выходные.
Макгенри указал, что все участники переговоров устали. Однако это не значит, что они готовы согласиться на неприемлемое предложение.
Ранее республиканцы потребовали добиться от президента США Джо Байдена уступок по госдолгу.