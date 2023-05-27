Семь бывших заключенных сбежали из воинской части в ДНР

Из воинской части в Донецкой Народной Республике сбежали семь военнослужащих, которые являются бывшими заключенными. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в районе города Соледар. Все семь заключенных сбежали из воинской части, взяв с собой оружие.
Отмечается, что они служили в одной части. Трое из них были уже задержаны в районе Брянки на территории Луганской Народной Республики.
Ранее удалось освободить из украинского плена троих сотрудников Росгвардии. Они попали в плен восемь месяцев назад, когда у них закончились патроны. Бойцов доставили в Москву.