«Если заплатят большие деньги, почему нет?»: Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Тем не менее это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.