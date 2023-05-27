«Если заплатят большие деньги, почему нет?»: Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин порассуждал о возможном завершении профессиональной карьеры в Объединенных Арабских Эмиратах.
37-летний спортсмен заявил, что не против закончить карьеру в ОАЭ, если ему обеспечат крупный гонорар.
«Я буду первым, в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить», — сказал Овечкин в эфире «Кстати» во «ВКонтакте».
В нынешнем сезоне Овечкин сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Тем не менее это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Ранее сборная Канады обыграла Латвию и прошла в финал ЧМ по хоккею.