В московском ресторане повар опрокинул на себя 150-литровую кастрюлю борща и получил страшные ожоги

Повар ресторана «Чайхона №1» в Москве получил страшные ожоги после того, как опрокинул на себя 150-литровую кастрюлю борща, сообщает Telegram-канал SHOT.
По сведениям канала, 20-летний повар пытался снять кастрюлю с плиты и уронил ее на себя. Из-за пролитого супа он поскользнулся. К месту прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала парня.
Врачи в больнице диагностировали повару ожоги 45% кожи. На данный момент заведение закрыто. Проводится проверка по этому делу.
Ранее в Екатеринбурге 22-летний парень сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Смертельное ДТП случилось на Сибирском тракте вечером 26 мая.