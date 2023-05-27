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Бейонсе трогательно отреагировала на подпевающего ей во время концерта поклонника

Шоу-бизнес
Бейонсе трогательно отреагировала на подпевающего ей во время концерта поклонника

Певица Бейонсе поддержала фаната, который на новом концерте решил спеть с любимой исполнительницей. Она трогательно отреагировала на такой жест.

Инцидент произошел во время выступления. Она пела известную аудитории композицию, но в какой-то момент один из фанатов стал подпевать громче остальных.

Женщина заметила его и после этого, не прерывая исполнение, приложила руку к сердцу. Видео с растроганной Бейонсе и счастливым поклонником быстро стало вирусным.

Ранее певицу обвинили в неуплате налогов и штрафов. По сообщениям иностранных изданий, профильная служба хочет взыскать с музыканта 2,7 миллиона долларов. Сама звезда с таким вердиктом не согласна и хочет оспорить заключение органов.
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