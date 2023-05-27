Бейонсе трогательно отреагировала на подпевающего ей во время концерта поклонника

Певица Бейонсе поддержала фаната, который на новом концерте решил спеть с любимой исполнительницей. Она трогательно отреагировала на такой жест.
Инцидент произошел во время выступления. Она пела известную аудитории композицию, но в какой-то момент один из фанатов стал подпевать громче остальных.
Женщина заметила его и после этого, не прерывая исполнение, приложила руку к сердцу. Видео с растроганной Бейонсе и счастливым поклонником быстро стало вирусным.
Ранее певицу обвинили в неуплате налогов и штрафов. По сообщениям иностранных изданий, профильная служба хочет взыскать с музыканта 2,7 миллиона долларов. Сама звезда с таким вердиктом не согласна и хочет оспорить заключение органов.