Представитель иракского ополчения убит в результате взрыва в провинции Анбар

«Почерк» преступления характерен для радикальных исламистов.
Источники в иракской провинции Анбар сообщают о взрыве в гостевом доме, в котором находились представители Сил народной мобилизации (PMF).
Убит один из членов организации, еще один человек ранен. Предположительно, за подрывом стоит террористическое «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в России).
PMF является проправительственной военизированной структурой, состоящей преимущественно из шиитов. Она сыграла значительную роль в борьбе с ИГ✱ в Ираке и сейчас поддерживает контроль в ранее освобожденных от радикалов регионах.
Тем не менее Анбар входит в число провинций, где активно действует террористическое подполье. Периодически здесь устраиваются атаки на представителей силовых структур и мирных жителей.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация