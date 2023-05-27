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Представитель иракского ополчения убит в результате взрыва в провинции Анбар

Весь мир
Представитель иракского ополчения убит в результате взрыва в провинции Анбар

«Почерк» преступления характерен для радикальных исламистов.

Источники в иракской провинции Анбар сообщают о взрыве в гостевом доме, в котором находились представители Сил народной мобилизации (PMF).

Убит один из членов организации, еще один человек ранен. Предположительно, за подрывом стоит террористическое «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в России).

PMF является проправительственной военизированной структурой, состоящей преимущественно из шиитов. Она сыграла значительную роль в борьбе с ИГ✱ в Ираке и сейчас поддерживает контроль в ранее освобожденных от радикалов регионах.

Тем не менее Анбар входит в число провинций, где активно действует террористическое подполье. Периодически здесь устраиваются атаки на представителей силовых структур и мирных жителей.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
ирак Анбар
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