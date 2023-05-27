Москва и Эр-Рияд не приемлют попытки привнести в страны западные ценности, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Министр посетил столицу королевства. Во время визита он обсудил со коллегой из Саудовской Аравии вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.
Колокольцев обратил внимание, что Москву и Эр-Рияд многое объединяет. В особенности, если речь идет об отношении к западным ценностям, которые глава ведомства назвал «специфическими».
«Они (На Западе — Прим. Ред.) могут в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении», — заявил Колокольцев в эфире телеканала «Россия-1».
Несмотря на попытки Запада навязать подобные ценности, в России и Саудовской Аравии придерживаются однозначной позиции сохранения традиционных взглядов, подчеркнул министр внутренних дел.
Западные страны пытаются отвлечь Москву на множественные конфликты. Такое мнение ранее высказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.