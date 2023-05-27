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Глава МВД Колокольцев: Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по «специфическим» западным ценностям

Политика
Глава МВД Колокольцев: Эр-Рияд разделяет позицию Москвы по «специфическим» западным ценностям

Москва и Эр-Рияд не приемлют попытки привнести в страны западные ценности, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Министр посетил столицу королевства. Во время визита он обсудил со коллегой из Саудовской Аравии вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.

Колокольцев обратил внимание, что Москву и Эр-Рияд многое объединяет. В особенности, если речь идет об отношении к западным ценностям, которые глава ведомства назвал «специфическими».

«Они (На Западе — Прим. Ред.) могут в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении», — заявил Колокольцев в эфире телеканала «Россия-1».

Несмотря на попытки Запада навязать подобные ценности, в России и Саудовской Аравии придерживаются однозначной позиции сохранения традиционных взглядов, подчеркнул министр внутренних дел.

Западные страны пытаются отвлечь Москву на множественные конфликты. Такое мнение ранее высказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
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