Второй тур выборов президента: в Турцию доставлены заполненные бюллетени с зарубежных участков

По завершении сбора бюллетеней в посольствах они были запечатаны в плотные мешки и в условиях строгой безопасности доставлены на территорию Турции. По данным информационного агентства Anadolu, последними в республику прибыли избирательные листки с участков в Канаде — рейсы компании Turkish Airlines доставили их из Монреаля и Оттавы в сопровождении дипломатических курьеров и наблюдателей от различных политических партий. Их выгрузили в Стамбуле, после чего отправили в столицу.