Второй тур выборов президента: в Турцию доставлены заполненные бюллетени с зарубежных участков

Все доставленные в страну документы будут подсчитываться завтра после 17:00.
За день до старта II тура выборов президента на территорию Турции были доставлены бюллетени с участков за пределами республики. Находящиеся за рубежом граждане имели возможность отдать голос за избранного ими кандидата на территории посольств своей страны.
Зарубежная часть плебисцита стартовала неделей ранее на территории 73 государств. Участки в зданиях дипломатических представительств работали с 20 по 24 мая, а на контрольно-пропускных пунктах в приграничных районах будут функционировать до завтрашнего вечера и закроют двери лишь в 17:00.
По завершении сбора бюллетеней в посольствах они были запечатаны в плотные мешки и в условиях строгой безопасности доставлены на территорию Турции. По данным информационного агентства Anadolu, последними в республику прибыли избирательные листки с участков в Канаде — рейсы компании Turkish Airlines доставили их из Монреаля и Оттавы в сопровождении дипломатических курьеров и наблюдателей от различных политических партий. Их выгрузили в Стамбуле, после чего отправили в столицу.
На территории Турции избирателей ждут для голосования с 08:00 до 17:00 по местному времени. В общей сложности по всей стране установлена 191 тыс. урн для 60 млн граждан, стремящихся выразить свою позицию и определить будущего президента.
По итогам I тура выборов, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу шли с весьма небольшим отставанием. Хотя нынешнего президента и поддержал выбывший из гонки за высокий пост Синан Оган, не весь его электорат может последовать за ним. По этой причине оба претендента на пост национального лидера имеют высокие шансы на успех.