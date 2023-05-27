Экоактивисты выбежали на поле во время матча финала чемпионата Англии по регби

Матч между командами по регби «Сарацинс» и «Сейл Шаркс», прошедший в рамках финала чемпионата Англии, прервали из-за появления на поле экоактивистов. Встреча состоялась в субботу, 27 мая, на стадионе в Лондоне.
При этом на 20-й минуте игры к спортсменам выбежали защитники природы, осуждающие добычу нефти и газа. Нарушители продемонстрировали свое несогласие с разработкой месторождений, высыпав на газон оранжевый порошок.
На кадрах видно, что сотрудники арены пытались остановить активистов и предотвратить проведение акции. Один из охранников повалил дебошира на землю, однако его товарищ успел исполнить задуманное.
В результате организаторам матча пришлось временно остановить игру. Участников экологического движения, в свою очередь, увели в подтрибунное помещение.
Меж тем определился победитель чемпионата Германии по футболу сезона 2022/2023. Титул завоевал мюнхенский клуб «Бавария», в последнем туре обыграв команду «Кельн» со счетом 2:1.