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Экоактивисты выбежали на поле во время матча финала чемпионата Англии по регби

Спорт
Экоактивисты выбежали на поле во время матча финала чемпионата Англии по регби

Матч между командами по регби «Сарацинс» и «Сейл Шаркс», прошедший в рамках финала чемпионата Англии, прервали из-за появления на поле экоактивистов. Встреча состоялась в субботу, 27 мая, на стадионе в Лондоне.

При этом на 20-й минуте игры к спортсменам выбежали защитники природы, осуждающие добычу нефти и газа. Нарушители продемонстрировали свое несогласие с разработкой месторождений, высыпав на газон оранжевый порошок.

На кадрах видно, что сотрудники арены пытались остановить активистов и предотвратить проведение акции. Один из охранников повалил дебошира на землю, однако его товарищ успел исполнить задуманное.

В результате организаторам матча пришлось временно остановить игру. Участников экологического движения, в свою очередь, увели в подтрибунное помещение.

Меж тем определился победитель чемпионата Германии по футболу сезона 2022/2023. Титул завоевал мюнхенский клуб «Бавария», в последнем туре обыграв команду «Кельн» со счетом 2:1.
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