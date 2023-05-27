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Минфин США отложил дефолт

Весь мир
Минфин США отложил дефолт

Вашингтон, 27 мая. Министерство финансов США сдвинуло крайний срок увеличения потолка государственного долга. Как сообщила глава ведомства Джанет Йеллен, средств на счетах казначейства хватит для финансирования работы правительства до 5 июня. Ранее чиновница сообщала, что в случае провала переговоров по госдолгу Соединенные Штаты могут объявить о дефолте уже 1 июня.

Как отмечают аналитики, новый дедлайн дает командам спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и президента Джо Байдена больше времени для заключения соглашения об увеличении предела заимствований.

Как стало известно в пятницу, переговорные группы смогли достичь определенного прогресса в последние дни, в связи с чем президент Байден заявил, что «очень оптимистичен» в отношении достижения договоренностей.

Минфин США отложил дефолт

Основные разногласия сторон по-прежнему касаются выдвинутых республиканцами требований о сокращении расходов бюджета. В частности, они должны затронуть финансирование программы продуктовых карточек и медицинского страхования Medicaid. Демократы категорически отвергают данные требования.

Тем не менее Кевин Маккарти дал понять, что стороны постепенно приближаются к соглашению. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, за последние дни переговорщики сократили разногласия, хотя согласованные детали носят предварительный характер, и окончательные договоренности все еще не достигнуты.

«Мы добиваемся прогресса, и наша цель — убедиться, что мы заключим сделку, потому что дефолт неприемлем. Президент обязался убедиться, что мы ведем добросовестные переговоры с республиканцами, чтобы достичь соглашения, потому что альтернатива катастрофична для всех американцев», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
Минфин США отложил дефолт

Как отмечают источники, знакомые с вопросом, готовящаяся сделка повысит лимит долга и ограничит федеральные расходы на два года. Кроме того, в соответствии с бюджетным запросом Байдена в следующем году расходы на оборону могут вырасти на 3%.

Соглашение также будет включать меры по модернизации национальной электросети для использования возобновляемых источников энергии, что является ключевой целью в области климата, при одновременном ускорении выдачи разрешений на строительство трубопроводов и других проектов, связанных с ископаемым топливом, которые одобряет Республиканская партия.

Минфин США отложил дефолт

Обозреватели отмечают, что нынешний вариант соглашения является гораздо более компромиссным по сравнению с республиканским законопроектом, принятым Палатой представителей несколько недель назад. Документ предполагал повышение потолка госдолга до марта следующего года в обмен на десятилетнее ограничение расходов.

В то же время наиболее консервативная фракция республиканцев в Палате представителей направила Маккарти письмо с требованием проявить твердость и отказаться от уступок.
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