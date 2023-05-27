Сборная Канады по хоккею обновила собственный рекорд по выходам в финал чемпионата мира

Сборная Канады по хоккею, которая сыграет в финале чемпионата мира четвертый раз подряд, обновила собственный рекорд в этом турнире.
Ни одной национальной сборной не удавалось достичь такого результата с момента введения плей-офф в 1992 году. Предыдущий рекорд также принадлежит канадцам. Они трижды его повторяли: в 2003-2005, 2007-2009 и 2015-2017 годах.
27 мая команда победила сборную Латвии в матче полуфинала ЧМ. Встреча завершилась со счетом 4:2. В финале канадцам предстоит провести матч с победителем встречи между США и Германией. Это противостояние состоится 27 мая в 18:20 по московскому времени.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о манипуляциях со стороны СБР, из-за которых некоторые биатлонисты потеряли места в сборной.