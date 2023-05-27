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Ученые из Мичиганского университета рассказали, в каких случаях оргазм сопровождает дискомфорт

Общество
Ученые из Мичиганского университета рассказали, в каких случаях оргазм сопровождает дискомфорт

Люди могут испытывать плохой оргазм, даже если партнеры занимаются сексом по обоюдному согласию. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Результаты исследований они опубликовали в издании Archives of Sexual Behaviour.

В эксперименте принимали участие 726 человек, которые рассказали о своем интимном опыте. Некоторые из них сообщили о ситуациях, когда они занимались сексом по принуждению или соглашались, когда на самом деле этого не хотели. В таком случае плохой оргазм испытывали 55% участников.

Многие также испытывали подобные ощущения из-за социального давления, так как оргазм принято считать обязательным завершением полового акта. Другие в качестве причин отмечали религиозные и социокультурные факторы.

Ранее житель Танзании получил тройной перелом пениса во время полового акта. Медики подчеркнули, что кровотечение у пациента продолжалось пять часов.
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