Ученые из Мичиганского университета рассказали, в каких случаях оргазм сопровождает дискомфорт

В эксперименте принимали участие 726 человек, которые рассказали о своем интимном опыте. Некоторые из них сообщили о ситуациях, когда они занимались сексом по принуждению или соглашались, когда на самом деле этого не хотели. В таком случае плохой оргазм испытывали 55% участников.