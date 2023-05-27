ANSA: страны-члены НАТО не пришли к согласию по срокам вступления Украины

Среди стран-членов НАТО отсутствует согласие по вопросу предоставления Украине четкого графика вступления в военно-политический блок. Об этом сообщило агентство ANSA.
Согласно данным агентства, часть стран выступает за то, чтобы подобный график был представлен на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Другие же члены Североатлантического альянса считают, что на это потребуется больше времени.
Ранее издание The New York Times сообщило, что продолжение конфликта на Украине может привести к включению части страны в НАТО. По мнению авторов, это может произойти по сценарию Германии, когда та стала членом Альянса будучи разделенной на ГДР и ФРГ.