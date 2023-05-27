Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе «Таврида.АРТ».
Данный проект должен стать одной из ключевых площадок развития молодого развития искусства. Сам же «Меганом» является идеей арт-кластера «Таврида».
«Академия творческих индустрий «Меганом» — это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр», — сказал Кириенко.
Он отметил, что академия была создана по решению президента России Владимира Путина, а сам факт ее открытия демонстрирует внимание государства к талантливой молодежи.
Ранее Кириенко вместе с участниками мероприятия «Маевка. Больше, чем путешествие» развернул огромный флаг России на вершине горы Машук в Кавказских Минеральных Водах. В турслете приняли участие главы регионов и официальные лица из Москвы.