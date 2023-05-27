Компания Green Transport поставила электрическую зарядную станцию в Найроби

Найроби, 27 мая. Компания Green Transport открыла в столице Кении современную зарядную станцию.
Она предназначена для питания электронных мотоциклов. Этот транспорт используется как один из самых популярных в городе вариантов такси.
Руководитель проекта Хабиб Сирил заявил, что новшество позволит водителям в короткий срок заряжать средство передвижения до 80%. Цена при этом будет доступна даже для людей с низким доходом — час использования станции обойдется примерно в один американский доллар.
Ранее республика отправила в космос первый спутник под названием Taifa 1, который будет собирать сельскохозяйственные данные и отслеживать лесные пожары. Успешному запуску предшествовало три неудачные попытки, связанные с плохой погодой.
Кенийское космическое агентство назвало выведение аппарата на орбиту историческим событием. Особенно сейчас, когда многие страны пробуют использовать такого рода технологии для решения экологических и климатических проблем, актуальных и для африканских государств.