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Компания Green Transport поставила электрическую зарядную станцию в Найроби

Весь мир
Компания Green Transport поставила электрическую зарядную станцию в Найроби

Найроби, 27 мая. Компания Green Transport открыла в столице Кении современную зарядную станцию.

Она предназначена для питания электронных мотоциклов. Этот транспорт используется как один из самых популярных в городе вариантов такси.

Руководитель проекта Хабиб Сирил заявил, что новшество позволит водителям в короткий срок заряжать средство передвижения до 80%. Цена при этом будет доступна даже для людей с низким доходом — час использования станции обойдется примерно в один американский доллар.

Ранее республика отправила в космос первый спутник под названием Taifa 1, который будет собирать сельскохозяйственные данные и отслеживать лесные пожары. Успешному запуску предшествовало три неудачные попытки, связанные с плохой погодой.

Кенийское космическое агентство назвало выведение аппарата на орбиту историческим событием. Особенно сейчас, когда многие страны пробуют использовать такого рода технологии для решения экологических и климатических проблем, актуальных и для африканских государств.
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