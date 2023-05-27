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Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Весь мир
Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает про специфический характер «киевского Канариса».

Пока Владимир Зеленский готовился свалиться на голову лидерам западных стран на саммите G7, его протеже Кирилл Буданов успел в который раз оскандалиться. В интервью журналисту Комарову глава военной разведки киевского режима в привычной для себя манере пообещал России многочисленные теракты. Впрочем, впоследствии военный разведчик храбро «дал заднюю» — его, мол, не так поняли. И, как выясняется, не в первый раз.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о наиболее скандальных и людоедских предложениях главы украинской военной разведки, его «творческом пути», а также о том, кому именно его служба угрожает терактами.

Крым как больное место

Производственная биография Кирилла Буданова весьма короткая. Отчасти это можно списать на молодость главного террориста Украины — ему всего лишь 37 лет. Но за это время он успел много где отметиться.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Как признавался будущий генерал-майор, он с детства мечтал стать разведчиком. В 2007 году Буданов поступил в Одесский военный институт. После окончания которого ушел служить в силы спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины.

Некоторое время у него был достаточно стандартный путь украинского военного — принимал участие карательной «антитеррористической операции» в Донбассе, потом занимался диверсиями в Крыму, чем де-факто сорвал очередную встречу «Нормандской четверки» в 2016 году. Потом в 2018-2020 годах будут подрывные операция за границей, но о них мало что известно.

Однако затем с приходом Владимира Зеленского начинается звездный час Буданова. 5 августа 2020 года Зеленский назначил его на должность начальника ГУР. Смысл назначения довольно простой и о нем в те времена полковник Буданов говорил откровенно — усилить взаимодействие разведок НАТО и Киева. ГУР собирались реформировать на американский лад и по сути превратить в ответвление разведки США, которое бы действовало на переднем краю сдерживания России.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Судя по всему, с этой задачей Буданов справился. Американцы ни разу не испытывали разочарований, сотрудничая с его ведомством. Наоборот, Пентагон и американское разведывательное сообщество, полагаясь в частности него и на подобных ему офицеров, наращивали помощь Киеву по всем направлениям. К 2021 году на многочисленные программы военной подготовки было выделено около двух миллиардов долларов.

По словам Буданова, он уже в конце 2021 года понял, что с Россией придется вести боевые действия зимой 2022 года. В другом интервью, впрочем, он утверждал, что украинская разведка уже в 2007 году докладывала наверх о том, что Москва «готовится воевать с Украиной». При этом с началом СВО, как уверял Буданов в интервью Комарову, ни он, ни его подчиненные не испытывали страха. Наоборот, они рвались в бой.

Как становится понятно, тому есть объяснение — начальник украинской разведки Кирилл Буданов является пламенным реваншистом, который так и не смирился с потерей Крыма. Глава ГУР пространно, пытаясь придать уверенности своим словам, вещает украинскому журналисту, что если бы у СБУ и местных гарнизонов «хватило бы смелости» открыть огонь по местному населению, которое посмело поддержать Россию, то полуостров удалось бы отстоять. Такое вот АТО в Донбассе — без самого Донбасса.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Такое отношение к потере Крыма как к потере «национального лица» вообще характерно для большинства украинских неофашистов. После государственного переворота 2014 года они вначале проникли в, а потом подчинили себе силовые органы Украины. После чего украинские неонацисты стали завсегдатаями военных академий стран НАТО. Так что скандал с нацистским браслетом украинского главнокомандующего Валерия Залужного был вполне ожидаем. Однако точно такие же настроения, в целом, характерны и для военных низов.

Среди этой публики правит бал адское сочетание ощущения «расового превосходства» по отношению к жителям того же Крыма, убежденность в том, что Россия якобы специально «завезла один или два миллиона» русских на полуостров, и полная готовность к массовым этническим чисткам. А так как речь идет про ВСУ и нацбаты, то по опыту их действий на Донбассе, что в 2018 году вынуждена была подтвердить даже американская Amnesty International — к массовым убийствам, насилию и грабежам. Сам Буданов в момент своего назначения откровенно заявил, что его первейшей задачей является завоевание Крыма Украиной.

Таким образом, Крымом одержим не только Буданов, но и у массы рядовых военных — это приняло характер массовой паранойи и мегаломанских планов: каким угодно, хоть пустым, хоть утонувшим в крови, но вернуть полуостров в состав Украины.

Террорист

Зацикленность на переигрывании «военного сценария» в Крыму ярко проявилось в 2016 году, когда Буданов участвовал в осуществлении терактов рядом с городом Армянск. Планировалось заложить бомбы на нескольких военных аэродромах, чтобы нанести максимально большой ущерб армейской авиации ВС РФ.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

В случае успеха был бы обеспечен пропагандистский эффект — мол, в Крыму российская власть ничего не контролирует даже на охраняемых объектах. Но запугивание было только началом. Администрация президента Порошенко одновременно с этим демонстрировала США и другим спонсором режима свое «несгибаемое желание» вернуть Крым. Дальним прицелом стоял и срыв «Минских соглашений». Их, правда, как потом откровенно говорили лидеры ЕС уже после начала СВО, никто и не собирался выполнять. Но в тот момент Украине надо было спровоцировать российское руководство, чтобы оно само сделало первый шаг и отказалось от выполнения невыгодных для Киева условий.

Для осуществления операции были отобраны пять человек. Их поделили на две команды в три и два человека. В Крыму были завербованы водители и агенты. Однако операция сорвалась. ФСБ вышла на след диверсантов. Однако во время проведения операции с российской стороны погибли два бойца, а террористы сумели уйти. Дальше им сопутствовало везение, так как они сумели чудом оторваться от погони и перебраться на украинскую сторону.

Москва немедленно обвинила Киев в попытке теракта и намеренном срыве дипломатических усилий по разрешению конфликта в Донбассе. Порошенко все лицемерно отрицал. Для Буданова и участников рейда это имело определенные последствия. На них были совершены покушения. Какие-то были удачными, но лично Буданову повезло опять, и покушение на него провалилось.

Коррупционер

В 2021 году Буданов вляпался в коррупционный скандал. Украина давно уже имела репутацию хаба по отмывке огромных криминальных денег. Предполагается, что в стране крутились мафиозные деньги разнообразных ОПГ восточной Европы.

Официальные власти, вздыхая, говорили, что украинский бюджет чуть ли не каждый месяц теряет до 5 миллиардов гривен из-за действия этих контор — но сделать ничего не могли. И не потому, что не было возможностей, а потому что все эти схемы напрямую курировались местными силовиками. Чиновники МВД Украины прямо покровительствовали «отмывальщикам», получая свою долю.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

И тут выясняется, что бывший замминистра Александр Гогилашвили, человек очень близкий к Зеленскому, жена которого была главой его личной «канцелярии», живет в настоящем поместье, которое принадлежит одному из крупнейших теневых дельцов Украины. Более того, рядом с ним в том же поместье живет глава ГУР Кирилл Буданов. Последний на все вопросы журналистов о таком странном положении дел «прикидывался ветошью» и говорил, что живет во дворце у Гогилашвили только потому, что у него дом ремонтируется. А Гогилашвили, стало быть, просто друг и дал ему пожить у себя.

Бывший высокопоставленный чиновник МВД Украины не мог не знать, у кого он живет. Тоже самое касается и Буданова, который уже тогда занимал высокий пост в разведывательной структуре Украины. Но никаких проблем нет, если в твоей стране силовые органы «крышуют» криминальные структуры, и где не ясно, кто перед тобой — рядовой нацист, сотрудник разведки или глава местного наркокартеля — грань, как где-нибудь в странах Латинской Америки, слишком эфемерная и даже иностранные исследователи, говоря об Украине, начали регулярно употреблять термин «несостоявшееся государство» (failed state).

Для Буданова этот скандал не имел никаких последствий. Все-таки глава ГУР был личным выдвиженцем Зеленского. А в таких криминальных государствах, как Украина, это пожизненная гарантия на любую деятельность — главное, продолжать угождать своему начальству.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

«Убить всех русских»

Специальная военная операция, которую Россия начала в феврале 2022 года, дала возможность Кириллу Буданову выплеснуть в медиасферу всю свою паранойю и ненависть — благо никто его и не сдерживал. После фейков о тяжелых заболеваниях высших лиц Кремля пошли пророчества о скорейшей победе ВСУ. По словам Буданова, уже к лету 2023 года с Москвой «все будет покончено». Крым «будэ Украина», а Киев получит обратно границы советской республики 1991 года.

Предсказания, сделанные осенью 2022 года, с треском провалилось. Но Буданова это не остановило. Проблемы, которые возникали у ВСУ на фронте, «заливались» пропагандистскими фейками разной степени безумия, в которых киевская армия побеждала везде и всюду, разваливала Россию и явно метила в новые мировые сверхдержавы. На это даже намекал лозунг на сайте ведомства Буданова — «Украина защищает мир», с откровенным намеком, что речь идет о «мире во всем мире».

В апреле 2023 года уже даже самому предвзятому наблюдателю было ясно, что украинская оборона в Артемовск (даже усиленная ССО и боевиками из чеченских батальонов) скоро падет. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» теснили подразделения ВСУ и украинские части спецназначения по всему фронту. И хотя, украинские медиа пытаются лепить из Буданова «супермена», но и его появление в Артемовске не помогло Киеву. Город пришлось сдать, открыв России направления для настроения на города Часов Яр, Славянск и Краматорск.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Находясь в момент освобождения Артемовска неподалеку, Буданов дал интервью Yahoo News. Вел он себя, по словам журналиста, крайне агрессивно, не желая комментировать ситуацию. Именно в этот момент у главы ГУР вырвалось, что он «мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Скандал получился хороший, даже в Вашингтоне вынуждены были изобразить «озабоченность» такой кровожадностью.

Однако снижать поддержку киевскому режиму, представители которого запросто заявляют о планах на геноцид, никто в США не собирался. Для начала Госдепартамент выпустил 9 мая напоминание о тесном военном сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном, которое в 2023 году уже обошлось последнему в 8,6 млрд долларов. Между «озабоченностью» из-за заявления Буданова и решением о финансировании новых поставок оружия прошло две недели, и уже 20 мая (в день, когда стало известно об освобождении Артемовска) Байден подписал очередной транш на 375 миллионов долларов. Буданов же по старой своей привычке использовал украинских журналистов-пропагандистов, заявив, что его неправильно поняли: мол, он-то имел ввиду исключительно «военных преступников», когда говорил об истреблении населения Крыма.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Маскировка с использованием термина «военные преступники» главой ГУР используется постоянно. В крупном интервью журналисту Комарову он вновь угрожает убийством «российским военным преступникам» и откровенно говорит, что под ними имеет ввиду тех, кто находится в списках «врагов» ГУР и «русских палачей».

В этих списках не менее 1767 человек — это военные, включая высший генералитет, России и народных республик бывшей Украины, которые сопротивлялись госперевороту в Киеве и «новой владе» с 2014 года.

На этом Буданов не успокоился. В интервью Комарову он привычно озвучил расистский образ граждан России как недоразвитых кровожадных детей с промытыми мозгами. Их Украина победит «обязательно», потому что ну как же иначе. После чего глава ГУР опять затронул свою больную тему — Крым.

Для жителей российского полуострова Киев приготовил программу по «перепрограммированию сознания нелояльного населения». Кто не захочет — никого не держат, могут уезжать, — что в реальности подразумевает массовые этнические чистки, просто потому, что культурная элита Украины давно уже про себя решила, что Крым какой угодно, но только не русский вообще.

Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

После того, как Буданов на словах лихо разгромил всех и зачистил Крым, настала очередь империалистических мечтаний. Озабоченный фашист поделил Россию на несколько регионов, большая часть из которых отходила Китаю, Финляндии, ФРГ и непосредственно Украине. Оставшаяся «малая» Евро-Русь уже не представляла бы для Киева и его союзников серьезной угрозы — и хотя, по мнению Буданова, это «всего лишь концепт», он держится за него с момента своего прихода на должность главы ГУР.

В российских СМИ у главы ГУР сложился имидж несколько опереточного маньяка — опасного, но безумного. Такого, мол, только седативными препаратами лечить. Но Буданову не нужны врачи — он в высшей степени рационален. И все представители СМИ, которые берут у него интервью, это подчеркивают. Впрочем, журналисты, с которыми имеет дело Буданов, и сами разделяют его веру в «расовое ничтожество» жителей Донбасса и Крыма, которые не поняли своего счастья и пытались убежать из Украины, и так же как он, они верят в «скорый коллапс России», и в то, что Украине уготована роль одной из мировых сверхдержав.

Такой комплекс ультраправых убеждений не «лечится» рациональными аргументами. Бесполезно что-то доказывать Буданову и ему подобным, которые, видя, как Украина все глубже увязает в цивилизационной разрухе и уничтожении своего собственного будущего, лезет воевать за интересы США. Таких людей останавливает только грубая сила. Та, которая выкинула их из Крыма в 2014 году, или та, что взяла недавно Артемовск. Другого отношения к себе украинские националисты не понимают.
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