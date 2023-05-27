Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает про специфический характер «киевского Канариса».
Пока Владимир Зеленский готовился свалиться на голову лидерам западных стран на саммите G7, его протеже Кирилл Буданов успел в который раз оскандалиться. В интервью журналисту Комарову глава военной разведки киевского режима в привычной для себя манере пообещал России многочисленные теракты. Впрочем, впоследствии военный разведчик храбро «дал заднюю» — его, мол, не так поняли. И, как выясняется, не в первый раз.
Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о наиболее скандальных и людоедских предложениях главы украинской военной разведки, его «творческом пути», а также о том, кому именно его служба угрожает терактами.
Крым как больное место
Производственная биография Кирилла Буданова весьма короткая. Отчасти это можно списать на молодость главного террориста Украины — ему всего лишь 37 лет. Но за это время он успел много где отметиться.
Как признавался будущий генерал-майор, он с детства мечтал стать разведчиком. В 2007 году Буданов поступил в Одесский военный институт. После окончания которого ушел служить в силы спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины.
Некоторое время у него был достаточно стандартный путь украинского военного — принимал участие карательной «антитеррористической операции» в Донбассе, потом занимался диверсиями в Крыму, чем де-факто сорвал очередную встречу «Нормандской четверки» в 2016 году. Потом в 2018-2020 годах будут подрывные операция за границей, но о них мало что известно.
Однако затем с приходом Владимира Зеленского начинается звездный час Буданова. 5 августа 2020 года Зеленский назначил его на должность начальника ГУР. Смысл назначения довольно простой и о нем в те времена полковник Буданов говорил откровенно — усилить взаимодействие разведок НАТО и Киева. ГУР собирались реформировать на американский лад и по сути превратить в ответвление разведки США, которое бы действовало на переднем краю сдерживания России.
Судя по всему, с этой задачей Буданов справился. Американцы ни разу не испытывали разочарований, сотрудничая с его ведомством. Наоборот, Пентагон и американское разведывательное сообщество, полагаясь в частности него и на подобных ему офицеров, наращивали помощь Киеву по всем направлениям. К 2021 году на многочисленные программы военной подготовки было выделено около двух миллиардов долларов.
По словам Буданова, он уже в конце 2021 года понял, что с Россией придется вести боевые действия зимой 2022 года. В другом интервью, впрочем, он утверждал, что украинская разведка уже в 2007 году докладывала наверх о том, что Москва «готовится воевать с Украиной». При этом с началом СВО, как уверял Буданов в интервью Комарову, ни он, ни его подчиненные не испытывали страха. Наоборот, они рвались в бой.
Как становится понятно, тому есть объяснение — начальник украинской разведки Кирилл Буданов является пламенным реваншистом, который так и не смирился с потерей Крыма. Глава ГУР пространно, пытаясь придать уверенности своим словам, вещает украинскому журналисту, что если бы у СБУ и местных гарнизонов «хватило бы смелости» открыть огонь по местному населению, которое посмело поддержать Россию, то полуостров удалось бы отстоять. Такое вот АТО в Донбассе — без самого Донбасса.
Такое отношение к потере Крыма как к потере «национального лица» вообще характерно для большинства украинских неофашистов. После государственного переворота 2014 года они вначале проникли в, а потом подчинили себе силовые органы Украины. После чего украинские неонацисты стали завсегдатаями военных академий стран НАТО. Так что скандал с нацистским браслетом украинского главнокомандующего Валерия Залужного был вполне ожидаем. Однако точно такие же настроения, в целом, характерны и для военных низов.
Среди этой публики правит бал адское сочетание ощущения «расового превосходства» по отношению к жителям того же Крыма, убежденность в том, что Россия якобы специально «завезла один или два миллиона» русских на полуостров, и полная готовность к массовым этническим чисткам. А так как речь идет про ВСУ и нацбаты, то по опыту их действий на Донбассе, что в 2018 году вынуждена была подтвердить даже американская Amnesty International — к массовым убийствам, насилию и грабежам. Сам Буданов в момент своего назначения откровенно заявил, что его первейшей задачей является завоевание Крыма Украиной.
Таким образом, Крымом одержим не только Буданов, но и у массы рядовых военных — это приняло характер массовой паранойи и мегаломанских планов: каким угодно, хоть пустым, хоть утонувшим в крови, но вернуть полуостров в состав Украины.
Террорист
Зацикленность на переигрывании «военного сценария» в Крыму ярко проявилось в 2016 году, когда Буданов участвовал в осуществлении терактов рядом с городом Армянск. Планировалось заложить бомбы на нескольких военных аэродромах, чтобы нанести максимально большой ущерб армейской авиации ВС РФ.
В случае успеха был бы обеспечен пропагандистский эффект — мол, в Крыму российская власть ничего не контролирует даже на охраняемых объектах. Но запугивание было только началом. Администрация президента Порошенко одновременно с этим демонстрировала США и другим спонсором режима свое «несгибаемое желание» вернуть Крым. Дальним прицелом стоял и срыв «Минских соглашений». Их, правда, как потом откровенно говорили лидеры ЕС уже после начала СВО, никто и не собирался выполнять. Но в тот момент Украине надо было спровоцировать российское руководство, чтобы оно само сделало первый шаг и отказалось от выполнения невыгодных для Киева условий.
Для осуществления операции были отобраны пять человек. Их поделили на две команды в три и два человека. В Крыму были завербованы водители и агенты. Однако операция сорвалась. ФСБ вышла на след диверсантов. Однако во время проведения операции с российской стороны погибли два бойца, а террористы сумели уйти. Дальше им сопутствовало везение, так как они сумели чудом оторваться от погони и перебраться на украинскую сторону.
Москва немедленно обвинила Киев в попытке теракта и намеренном срыве дипломатических усилий по разрешению конфликта в Донбассе. Порошенко все лицемерно отрицал. Для Буданова и участников рейда это имело определенные последствия. На них были совершены покушения. Какие-то были удачными, но лично Буданову повезло опять, и покушение на него провалилось.
Коррупционер
В 2021 году Буданов вляпался в коррупционный скандал. Украина давно уже имела репутацию хаба по отмывке огромных криминальных денег. Предполагается, что в стране крутились мафиозные деньги разнообразных ОПГ восточной Европы.
Официальные власти, вздыхая, говорили, что украинский бюджет чуть ли не каждый месяц теряет до 5 миллиардов гривен из-за действия этих контор — но сделать ничего не могли. И не потому, что не было возможностей, а потому что все эти схемы напрямую курировались местными силовиками. Чиновники МВД Украины прямо покровительствовали «отмывальщикам», получая свою долю.
И тут выясняется, что бывший замминистра Александр Гогилашвили, человек очень близкий к Зеленскому, жена которого была главой его личной «канцелярии», живет в настоящем поместье, которое принадлежит одному из крупнейших теневых дельцов Украины. Более того, рядом с ним в том же поместье живет глава ГУР Кирилл Буданов. Последний на все вопросы журналистов о таком странном положении дел «прикидывался ветошью» и говорил, что живет во дворце у Гогилашвили только потому, что у него дом ремонтируется. А Гогилашвили, стало быть, просто друг и дал ему пожить у себя.
Бывший высокопоставленный чиновник МВД Украины не мог не знать, у кого он живет. Тоже самое касается и Буданова, который уже тогда занимал высокий пост в разведывательной структуре Украины. Но никаких проблем нет, если в твоей стране силовые органы «крышуют» криминальные структуры, и где не ясно, кто перед тобой — рядовой нацист, сотрудник разведки или глава местного наркокартеля — грань, как где-нибудь в странах Латинской Америки, слишком эфемерная и даже иностранные исследователи, говоря об Украине, начали регулярно употреблять термин «несостоявшееся государство» (failed state).
Для Буданова этот скандал не имел никаких последствий. Все-таки глава ГУР был личным выдвиженцем Зеленского. А в таких криминальных государствах, как Украина, это пожизненная гарантия на любую деятельность — главное, продолжать угождать своему начальству.
«Убить всех русских»
Специальная военная операция, которую Россия начала в феврале 2022 года, дала возможность Кириллу Буданову выплеснуть в медиасферу всю свою паранойю и ненависть — благо никто его и не сдерживал. После фейков о тяжелых заболеваниях высших лиц Кремля пошли пророчества о скорейшей победе ВСУ. По словам Буданова, уже к лету 2023 года с Москвой «все будет покончено». Крым «будэ Украина», а Киев получит обратно границы советской республики 1991 года.
Предсказания, сделанные осенью 2022 года, с треском провалилось. Но Буданова это не остановило. Проблемы, которые возникали у ВСУ на фронте, «заливались» пропагандистскими фейками разной степени безумия, в которых киевская армия побеждала везде и всюду, разваливала Россию и явно метила в новые мировые сверхдержавы. На это даже намекал лозунг на сайте ведомства Буданова — «Украина защищает мир», с откровенным намеком, что речь идет о «мире во всем мире».
В апреле 2023 года уже даже самому предвзятому наблюдателю было ясно, что украинская оборона в Артемовск (даже усиленная ССО и боевиками из чеченских батальонов) скоро падет. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» теснили подразделения ВСУ и украинские части спецназначения по всему фронту. И хотя, украинские медиа пытаются лепить из Буданова «супермена», но и его появление в Артемовске не помогло Киеву. Город пришлось сдать, открыв России направления для настроения на города Часов Яр, Славянск и Краматорск.
Находясь в момент освобождения Артемовска неподалеку, Буданов дал интервью Yahoo News. Вел он себя, по словам журналиста, крайне агрессивно, не желая комментировать ситуацию. Именно в этот момент у главы ГУР вырвалось, что он «мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Скандал получился хороший, даже в Вашингтоне вынуждены были изобразить «озабоченность» такой кровожадностью.
Однако снижать поддержку киевскому режиму, представители которого запросто заявляют о планах на геноцид, никто в США не собирался. Для начала Госдепартамент выпустил 9 мая напоминание о тесном военном сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном, которое в 2023 году уже обошлось последнему в 8,6 млрд долларов. Между «озабоченностью» из-за заявления Буданова и решением о финансировании новых поставок оружия прошло две недели, и уже 20 мая (в день, когда стало известно об освобождении Артемовска) Байден подписал очередной транш на 375 миллионов долларов. Буданов же по старой своей привычке использовал украинских журналистов-пропагандистов, заявив, что его неправильно поняли: мол, он-то имел ввиду исключительно «военных преступников», когда говорил об истреблении населения Крыма.
Маскировка с использованием термина «военные преступники» главой ГУР используется постоянно. В крупном интервью журналисту Комарову он вновь угрожает убийством «российским военным преступникам» и откровенно говорит, что под ними имеет ввиду тех, кто находится в списках «врагов» ГУР и «русских палачей».
В этих списках не менее 1767 человек — это военные, включая высший генералитет, России и народных республик бывшей Украины, которые сопротивлялись госперевороту в Киеве и «новой владе» с 2014 года.
На этом Буданов не успокоился. В интервью Комарову он привычно озвучил расистский образ граждан России как недоразвитых кровожадных детей с промытыми мозгами. Их Украина победит «обязательно», потому что ну как же иначе. После чего глава ГУР опять затронул свою больную тему — Крым.
Для жителей российского полуострова Киев приготовил программу по «перепрограммированию сознания нелояльного населения». Кто не захочет — никого не держат, могут уезжать, — что в реальности подразумевает массовые этнические чистки, просто потому, что культурная элита Украины давно уже про себя решила, что Крым какой угодно, но только не русский вообще.
После того, как Буданов на словах лихо разгромил всех и зачистил Крым, настала очередь империалистических мечтаний. Озабоченный фашист поделил Россию на несколько регионов, большая часть из которых отходила Китаю, Финляндии, ФРГ и непосредственно Украине. Оставшаяся «малая» Евро-Русь уже не представляла бы для Киева и его союзников серьезной угрозы — и хотя, по мнению Буданова, это «всего лишь концепт», он держится за него с момента своего прихода на должность главы ГУР.
В российских СМИ у главы ГУР сложился имидж несколько опереточного маньяка — опасного, но безумного. Такого, мол, только седативными препаратами лечить. Но Буданову не нужны врачи — он в высшей степени рационален. И все представители СМИ, которые берут у него интервью, это подчеркивают. Впрочем, журналисты, с которыми имеет дело Буданов, и сами разделяют его веру в «расовое ничтожество» жителей Донбасса и Крыма, которые не поняли своего счастья и пытались убежать из Украины, и так же как он, они верят в «скорый коллапс России», и в то, что Украине уготована роль одной из мировых сверхдержав.
Такой комплекс ультраправых убеждений не «лечится» рациональными аргументами. Бесполезно что-то доказывать Буданову и ему подобным, которые, видя, как Украина все глубже увязает в цивилизационной разрухе и уничтожении своего собственного будущего, лезет воевать за интересы США. Таких людей останавливает только грубая сила. Та, которая выкинула их из Крыма в 2014 году, или та, что взяла недавно Артемовск. Другого отношения к себе украинские националисты не понимают.