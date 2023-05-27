Одержимость, паранойя и расизм: кто такой начальник киевской разведки Кирилл Буданов

И тут выясняется, что бывший замминистра Александр Гогилашвили, человек очень близкий к Зеленскому, жена которого была главой его личной «канцелярии», живет в настоящем поместье, которое принадлежит одному из крупнейших теневых дельцов Украины. Более того, рядом с ним в том же поместье живет глава ГУР Кирилл Буданов. Последний на все вопросы журналистов о таком странном положении дел «прикидывался ветошью» и говорил, что живет во дворце у Гогилашвили только потому, что у него дом ремонтируется. А Гогилашвили, стало быть, просто друг и дал ему пожить у себя.