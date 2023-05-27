«Бавария» на выезде обыграла «Кельн» и 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

В то же время матч между дортмундским клубом «Боруссия» и командой «Майнц» из одноименного города завершился ничьей — счет 2:2. Таким образом «жеребцы», ранее занимавшие лидирующую строчку в турнирной таблице, лишились шансов на победу в национальном чемпионате.