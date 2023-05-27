«Бавария» на выезде обыграла «Кельн» и 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенский клуб «Бавария» завоевал титул чемпиона Германии по футболу, обыграв команду из Кельна в матче 34-го тура. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных тренера Томаса Тухеля.
При этом в составе «красных» голами отметились полузащитники Кингсли Коман и Джамал Мусиала. У соперников мяч забил хавбек Деян Любичич, на 80-й минуте успешно реализовав пенальти.
В то же время матч между дортмундским клубом «Боруссия» и командой «Майнц» из одноименного города завершился ничьей — счет 2:2. Таким образом «жеребцы», ранее занимавшие лидирующую строчку в турнирной таблице, лишились шансов на победу в национальном чемпионате.
По итогам всех туров «Бавария» и «Боруссия» заработали одинаковое количество очков. Тем не менее разница между забитыми и пропущенными голами позволила «мюнхенцам» 11-й раз подряд одержать победу в Бундеслиге.
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