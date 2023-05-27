Телеведущая Дана Борисова рассказала об обострении биполярного расстройства

Телеведущая Дана Борисова рассказала об ухудшении самочувствия. Артистка отметила, что у нее началось обострение биполярного расстройства.
О проблемах со здоровьем она сообщила в официальных соцсетях. Вместо классических фото телеведущая опубликовала скриншот обеспокоенной читательницы. Женщина предположила, что звезда страдает из-за климакса.
«У меня биполярное расстройство. Стабильно хуже в конце мая, климакс пока не начался», — коротко прокомментировала запрос она.
Ранее стало известно о нападении собаки на дочь телеведущей. После инцидента Борисова потребовала у хозяйки животного 200 тысяч рублей. Она заявила, что пес покусал ребенку кисти рук до крови. Затем у девочки поднялась температура. Семье пришлось вызывать скорую помощь.