Телеведущая Дана Борисова рассказала об обострении биполярного расстройства

Ранее стало известно о нападении собаки на дочь телеведущей. После инцидента Борисова потребовала у хозяйки животного 200 тысяч рублей. Она заявила, что пес покусал ребенку кисти рук до крови. Затем у девочки поднялась температура. Семье пришлось вызывать скорую помощь.