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Телеведущая Дана Борисова рассказала об обострении биполярного расстройства

Шоу-бизнес
Телеведущая Дана Борисова рассказала об обострении биполярного расстройства

Телеведущая Дана Борисова рассказала об ухудшении самочувствия. Артистка отметила, что у нее началось обострение биполярного расстройства.

О проблемах со здоровьем она сообщила в официальных соцсетях. Вместо классических фото телеведущая опубликовала скриншот обеспокоенной читательницы. Женщина предположила, что звезда страдает из-за климакса.

«У меня биполярное расстройство. Стабильно хуже в конце мая, климакс пока не начался», — коротко прокомментировала запрос она.

Ранее стало известно о нападении собаки на дочь телеведущей. После инцидента Борисова потребовала у хозяйки животного 200 тысяч рублей. Она заявила, что пес покусал ребенку кисти рук до крови. Затем у девочки поднялась температура. Семье пришлось вызывать скорую помощь.
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