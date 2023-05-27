Аналитики объяснили, как санкции могут помочь рублю

В то же время внимание общественности до сих пор остается прикованным к дебатам по части увеличения верхней границы государственного долга США. Не уходит из виду участников рынка новая вспышка коронавируса в Китае, будущее заседание ОПЕК, а также прошедшее заседание ФРС. Ранее аналитики оценили реакции рынков нефти и золота на основные экономические события.