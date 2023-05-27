Аналитики объяснили, как санкции могут помочь рублю

На сегодняшний день аналитики ФБА «Экономика сегодня» отмечают достаточную стабильность российской валюты на рынке. По итогам недели, рубль сохраняет свои позиции в районе отметки 80 рублей за доллар. Однако эксперты отметили риски ослабления отечественной денежной единицы по отношению к доллару и евро, а также объяснили, как санкции могут помочь рублю.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал приказ об ограничении количества валюты, которое может купить резидент России для покупки доли, уходящей из РФ иностранной компании — один миллиард долларов в месяц.
«Это несколько успокоило рынок. Но в целом рубль не смог на этом ничего отыграть», — прокомментировали аналитики.
По их мнению, серьезно на позициях рубля не отразился и налоговый период.
«А на следующей неделе поддержку налогового периода рубль может потерять, что может оказать давление на рубль», — добавили эксперты.
Однако в целом специалисты наблюдают некоторый баланс спроса и предложения, что в большей степени сейчас определяется потоками экспорта и импорта.
«Если будут вводиться новые санкции, это может в некотором смысле даже помочь рублю, потому что будут перекрываться каналы параллельного импорта. И если импорт не будет возможности закупать, то спрос на валюту будет снижаться, поскольку будет не нужна», — объяснили экономисты.
В целом рубль остается в диапазоне от 75 до 82 рублей за доллар. К юаню, добавили эксперты, рубль также в течение недели был стабилен, актуальным остается диапазон от 11 до 11,5 рубля за юань.
В то же время внимание общественности до сих пор остается прикованным к дебатам по части увеличения верхней границы государственного долга США. Не уходит из виду участников рынка новая вспышка коронавируса в Китае, будущее заседание ОПЕК, а также прошедшее заседание ФРС. Ранее аналитики оценили реакции рынков нефти и золота на основные экономические события.