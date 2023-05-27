Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России, несмотря на его длительные «гастроли». Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
Журналист Висам Исмаил отмечает, что методы Зеленского напоминают действия президента США Джорджа Буша — младшего, который стремился заручиться поддержкой в мире перед оккупацией Ирака и Афганистана. Бывший глава Белого дома пытался выставить вторжение как «борьбу между добром и злом».
Эксперт указывает, что Зеленский идет по стопам американцев и стремится мобилизовать против России мир. По его словам, он нарушает нормы международного права и угрожает миру, извлекая выгоду из западной пропаганды.
Исмаил указывает, что старания Зеленского оказались напрасны. Его попытки демонизировать Россию и мобилизовать мир в поддержку Украины оказались безуспешны. Эксперт напомнил, что на саммите Лиги арабских государств Зеленскому позволили только лишь произнести речь.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Джидду, где он принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), не имел никакого смысла для киевского режима. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.