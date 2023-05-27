В Уфе мать зарезала сына с ДЦП и пыталась покончить с собой

Происшествие случилось в ночь на 26 мая в многоквартирном доме. Источник сообщает, что Елена несколько раз ударила ножом своего 30-летнего сына Марселя инвалида и попыталась совершить суицид. На месте инцидента она оставила предсмертную записку.