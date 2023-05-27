В Уфе мать зарезала сына с ДЦП и пыталась покончить с собой

В городе Уфа 64-летняя мать зарезала своего сына с диагнозом ДЦП и попыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Происшествие случилось в ночь на 26 мая в многоквартирном доме. Источник сообщает, что Елена несколько раз ударила ножом своего 30-летнего сына Марселя инвалида и попыталась совершить суицид. На месте инцидента она оставила предсмертную записку.
После полученных ножевых ранений Марсель скончался. К месту приехала бригада скорой помощи и оказала Елене первую помощь, однако в больнице она впала в кому и умерла. Следствию предстоит устанановить детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Кировской области на городском пляже 6-летний мальчик упал в яму с песком и задохнулся.