Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассказал о разрыве отношений с поклонницей

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» медиум Олег Шепс прокомментировал роман с поклонницей.
Экстрасенс обычно не делится подробностями своей жизни, однако в этот раз он сделал исключение для журналистов.
Когда речь зашла о девушке, которая приезжала поддержать возлюбленного на съемки, Шепс сразу сообщил, что они расстались. Молодой человек дал понять, что ему неприятна эта тема.
«Была девушка, да сплыла. И поддержать меня на самом деле она не приезжала. Вообще, для меня этого человека больше не существует», — добавил он в беседе с изданием «СтарХит».
Также медиуму напомнили его слова о родном брате. В одном из выпусков «Битвы экстрасенсов» Шепс сказал, что у его родственника «выросла корона».
Экстрасенс заявил, что всегда говорит то, о чем на самом деле думает. Братья часто обсуждают происходящее на проекте и вместе пересматривают серии. Все споры они оставляют для готического зала, подчеркнул он.
Ранее победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс рассказал о конфликте с коллегой Владом Череватым во время съемок нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».