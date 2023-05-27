MWM: контроль ВСУ над Часовым Яром находится под угрозой из-за освобождения Артемовска

Киев может лишиться города Часов Яр из-за освобождения Артемовска. Такое мнение высказали обозреватели американского издания Military Watch Magazine.
Авторы статьи вспомнили слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что потеря контроля над Артемовском может привести к утрате Славянска и Краматорска. Освобожденный ЧВК «Вагнер» населенный пункт имеет большое стратегическое значение, благодаря логистическим узлам.
«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет город Часов Яр к западу от Артемовска», — написали обозреватели.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что киевские власти продолжат попытки возвращения Артемовска. Он подчеркнул, что освобождение населенного пункта нанесло серьезный удар по имиджу Украины.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с основателем компании Евгением Пригожиным водрузили флаги над Артемовском после взятия всей территории города под свой контроль.
«Музыканты» продолжали штурм населенного пункта с 8 октября. Закончились бои лишь спустя 224 дня, 20 мая.