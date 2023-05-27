MWM: контроль ВСУ над Часовым Яром находится под угрозой из-за освобождения Артемовска

Авторы статьи вспомнили слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что потеря контроля над Артемовском может привести к утрате Славянска и Краматорска. Освобожденный ЧВК «Вагнер» населенный пункт имеет большое стратегическое значение, благодаря логистическим узлам.