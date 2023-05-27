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В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений в России

Общество
В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений в России

Количество киберпреступлений в Российской Федерации продолжает увеличиваться. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что разъяснительная работа не поможет справиться с интернет-криминалом. Речь идет не только об обычных беседах, но и о воспитательных мероприятиях, на которых присутствуют публичные лица.

Государственные органы продолжают рассматривать инициативы, предусматривающие ответственность за некоторые аморальные действия в Сети, в том числе за треш-стримы.

Ранее в Госдуме предлагали штрафовать пользователей, отправляющих пожертвования на эфиры с издевательствами над людьми и животными. Сообщается, что на данный момент законопроект находится в высокой степени готовности.
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