В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений в России

Количество киберпреступлений в Российской Федерации продолжает увеличиваться. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
Он подчеркнул, что разъяснительная работа не поможет справиться с интернет-криминалом. Речь идет не только об обычных беседах, но и о воспитательных мероприятиях, на которых присутствуют публичные лица.
Государственные органы продолжают рассматривать инициативы, предусматривающие ответственность за некоторые аморальные действия в Сети, в том числе за треш-стримы.
Ранее в Госдуме предлагали штрафовать пользователей, отправляющих пожертвования на эфиры с издевательствами над людьми и животными. Сообщается, что на данный момент законопроект находится в высокой степени готовности.