Советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал условия для России, которые следует выполнить в целях мирного урегулирования конфликта. Они явились ответом на предложения Москвы, высказанные ранее замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Перечисленное Подоляком содержит очевидно неприемлемые для России требования и озвучено в вызывающей манере. «Ах, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона», — прокомментировал Вострецов словами из басни высказывание Подоляка.