Самое большее — гуманная изоляция: глава СОЦПРОФ Вострецов о доле Подоляка и Зеленского после заключения мира

Глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в комментарии для ФАН назвал украинского представителя, выдвинувшего «мирные» требования к России, Моськой.
Советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал условия для России, которые следует выполнить в целях мирного урегулирования конфликта. Они явились ответом на предложения Москвы, высказанные ранее замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Перечисленное Подоляком содержит очевидно неприемлемые для России требования и озвучено в вызывающей манере. «Ах, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона», — прокомментировал Вострецов словами из басни высказывание Подоляка.
«Только Подоляк — это не Моська, а бешеная собака. И единственное, на что он может рассчитывать — это на гуманную изоляцию. Ему в мирной жизни, которая, безусловно, наступит на Украине, места точно не будет. И как бы он ни рассчитывал со своим подельником-главой киевского режима Зеленским, никакой Запад их не примет. После победы России их ждет только одно: исключение из публичной сферы», — считает собеседник ФАН.
Вострецов привел в пример судьбу одиозного бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который уже не первый год находится в тюрьме.
«Посмотрите на любимца Вашингтона Саакашвили: он еще хорошо устроился. А их судьба гораздо хуже, но они сами кузнецы своего счастья. К сожалению, никто не учится на чужих ошибках. Только жалко великий и братский украинский народ, который позволил кучке отщепенцев, поддерживаемых спецслужбами США так их запугать. Увы, сами защитить себя они не способны. Как в басне, где таракан нагнал страху на зверей, и только бравый воробей избавил всех от панического страха. Ну, русскому солдату-освободителю не привыкать: он постоянно спасает мир. Жалко только наших матерей и жен и, конечно, ребятишек. Главное после победы — а она обязательно наступит — чтобы ни одна семья, потерявшая своих сыновей, не осталась без поддержки и внимания государства. Подвиг наших ребят бессмертен», — подытожил он.
Ранее председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов объяснил, почему польские граждане взбеленились против украинцев.