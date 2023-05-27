Город, который есть!: ФАН подготовил топ-5 песен про Санкт-Петербург

В этой песне Санкт-Петербург не указывается напрямую, но по ряду деталей не составляет труда понять, что речь идет именно о нем. Это и не удивительно, композиция группы «Ю-Питер» полна романтики, оптимизма, легкости, душевного тепла и состояния внутреннего поиска. Действительно, будь то коренной петербуржец или, тем более, гость Северной столицы, любому из них прекрасно знакомо точно такое же состояние во время прогулки по этому чудесному городу. Не последнюю роль в этом играет огромное наследие исторических памятников, коими так богат этот город.