Город, который есть!: ФАН подготовил топ-5 песен про Санкт-Петербург

Северная Венеция — одно из неофициальных названий Санкт-Петербурга — как нельзя лучше передает всю красоту, которой наполнен этот город. Неудивительно, что он еще не раз послужит источником вдохновения не только для художников, режиссеров, но и композиторов.
По случаю празднования 320-й годовщины Северной Пальмиры, ФАН подготовил для своих читателей топ-5 музыкальных композиций, посвященных этому великолепному городу.
«Петербург — Ленинград»
«Я не буду, я не буду целовать холодных рук,
В этой осени никто не виноват, не виноват.
Я уехал, я уехал в Петербург,
А приехал в Ленинград».
Прежнее название города на Неве, Ленинград, невольно будоражит в памяти многих людей целый калейдоскоп воспоминаний, событий и связанных с ними переживаний. У каждого они свои. Также и исполнители этой песни, Борис Моисеев и Лариса Гурченко, благодаря яркому таланту, смогли наполнить эту композицию неподдельными чувствами, которые надолго останутся в сердцах слушателей, так же, как и память о самих этих исполнителях, к сожалению, уже покинувших нас.
«Девушка по городу»
«А где-нибудь за городом идет весенний лед,
Девушке навстречу расступается народ,
Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход,
Следом по каналу проплывает пароход».
В этой песне Санкт-Петербург не указывается напрямую, но по ряду деталей не составляет труда понять, что речь идет именно о нем. Это и не удивительно, композиция группы «Ю-Питер» полна романтики, оптимизма, легкости, душевного тепла и состояния внутреннего поиска. Действительно, будь то коренной петербуржец или, тем более, гость Северной столицы, любому из них прекрасно знакомо точно такое же состояние во время прогулки по этому чудесному городу. Не последнюю роль в этом играет огромное наследие исторических памятников, коими так богат этот город.
«Крейсер “Аврора”»
«Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой…
Что тебе снится, крейсер ”Аврора”,
В час, когда утро встает над Невой?»
Этого четверостишия вполне достаточно, чтобы понять, о каком месте поется в песне. Она и продолжает тему неразрывной связи с Северной Пальмирой. Легендарное судно стало символом Октябрьской революции, как, в свое время, и сам, тогда еще Петроград.
Большинству нынешних слушателей эта песня известна именно в исполнении Большого детского хора Гостелерадио СССР. Следует признать, что чистые, пронзительны детские голоса как нельзя лучше походят для того, чтобы произносить эти строки. В таком сочетании заключаются и преемственность поколений, и патриотические чувства, и память о самых важных вехах для нашей страны. Следует ли удивляться, что город на Неве, бывший в свое время столицей Российской империи, занимает особое место в истории родины.
«Ленинградский рок-н-ролл»
«Свет в городе давным-давно погас,
Ты танцуешь рок-н-ролл со мною в первый раз.
От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы
Пляшут линии, ограды и мосты».
Культурное богатство и многогранность Северной Пальмиры блестяще отражены и в песне группы «Браво». В самом деле, можно долго подставлять в заглавие композиции названия многих городов России, но все же конечный результат, скорее всего, может вызвать определенную долю непонимания. Другое дело, полный романтики, совершенно особой энергетики и невероятного шарма город на Неве.
Сразу после выхода песня приобрела по-настоящему всенародную популярность. В последствие, за долгие годы ее исполняли и такие талантливые певцы, как Валерий Сюткин и Роберт Ленц. Однако, вне всяких сомнений, именно изначальный вариант с Жанной Агузаровой в роли солистки остается самым ярким.
«Город, которого нет»
«Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин.
Мне до него последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни».
Замыкает подборку песня, чье наполнение столь же необъятно и всеобъемлюще, как и атмосфера Северной столицы. Строки этих стихов настраивают на те же мысли о жизни, поисках, находках, потерях и мимолетности человека в масштабах истории, что и великолепная архитектура города.
Автор композиции, Игорь Корнелюк, написал ее в качестве саундтрека к сериалу «Бандитский Петербург». Однако, очень скоро она стала неразрывно ассоциироваться в массовом сознании именно с самим городом. О всенародной популярности песни говорит уже хотя бы тот факт, что в свое время депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга пытались сделать ее официальным гимном города.
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