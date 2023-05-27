Президент Молдавии Санду заявила, что хочет урегулировать ситуацию в Приднестровье до вступления в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду надеется урегулировать конфликт в Приднестровье в кратчайшие сроки. Соответствующее заявление она сделала в интервью для издания Geopolitique.
Глава государства отметила, что хочет успеть реинтегрировать регион до вступления республики в Европейский союз. Однако, по ее мнению, даже в случае провала проблем с принятием в содружество возникнуть не должно.
«Мы не верим, что, если конфликт не будет полностью разрешен, это станет препятствием для вступления Молдавии в ЕС», — указала Санду.
Меж тем представители Гагаузии потребовали от молдавского лидера на законодательном уровне закрепить автономный статус региона. Резолюция с призывом внести изменения в конституцию страны была принята во время Съезда местных депутатов и органов власти всех уровней.